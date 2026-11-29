С момента возрождения в России звания «Мать-героиня» его обладательницами стали 276 женщин. Удостоенным государственной награды россиянкам предоставляют такие же социальные гарантии, как и Героям Труда.

«За это время его получили 276 женщин. Матерям-героиням положены социальные гарантии, аналогичные гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Минтруда России в «Максе».

Звание «Мать-героиня» было возрождено указом президента России от 15 августа 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей.

В ведомстве также подвели итоги награждения многодетных родителей за последние четыре года. Орден «Родительская слава» за воспитание семерых и более детей получили 338 семей. Ещё 864 семьи удостоились медали этого ордена, которую вручают за воспитание как минимум четверых детей.

Статистику Минтруд представил в День матери, который в России ежегодно отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году праздник выпал на 29 ноября.

Напомним, с 1 января 2027 года в России планируют упростить порядок получения единовременной выплаты в размере миллиона рублей матерями-героинями. Средства предполагается перечислять через Социальный фонд без необходимости сбора дополнительных справок.