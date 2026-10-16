В России впервые провели операцию по трансплантации спинного мозга. Уникальное хирургическое вмешательство выполнили специалисты НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Операция продолжалась 12 часов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, пациенту грозила полная потеря подвижности, однако благодаря работе хирургов у него появился шанс на восстановление.

«У пациента, которому грозила полная неподвижность, появился шанс на восстановление. Сейчас он чувствует себя хорошо», — рассказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что подобные вмешательства стали продолжением масштабного проекта по развитию трансплантологии в Москве. В частности, специалисты института Склифосовского уже освоили пересадку верхних конечностей, включая кисти рук.

При этом подробности новой операции, включая объём пересаженной ткани и дальнейшую программу реабилитации пациента, пока не раскрываются. О полном восстановлении двигательных функций речь также ещё не идёт.

Ранее Life.ru рассказывал о расширении в России перечня органов и тканей, разрешённых для трансплантации. С 1 сентября 2026 года в него включили нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и отдельные слои кожи. Пластический хирург Аделина Алтыева поясняла, что речь может идти не о пересадке спинного мозга целиком, а об использовании его фрагментов и клеточных технологий для восстановления повреждённых участков.