Шанс на движение: В Сеченовке пациентке впервые установили стимулятор спинного мозга

Нейрохирурги Сеченовского Университета впервые в клинической практике вуза имплантировали систему эпидуральной стимуляции спинного мозга пациентке с тетраплегией, рассказали в беседе с Life.ru. Метод призван активировать сохранившиеся нейронные сети и помочь восстановлению двигательных функций в сочетании с интенсивной реабилитацией.

Операцию провели специалисты Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова. Пациентке установили плоский эпидуральный электрод на уровне позвонков T12–L1 и подключили его к имплантируемому перезаряжаемому генератору.

Эпидуральная стимуляция спинного мозга много лет используется для лечения хронической боли. Исследования последних лет показывают, что электрическая стимуляция способна влиять на активность спинальных нейронных сетей после повреждений и повышать их готовность реагировать на сохранившиеся сигналы.

Заведующий нейрохирургическим отделением клиники Григорий Евзиков отметил, что наибольший эффект, согласно опубликованным исследованиям, даёт не постоянная стимуляция сама по себе, а её точная настройка в сочетании с целенаправленными двигательными тренировками. Такой подход в отдельных случаях позволял улучшить произвольный контроль движений, стояние и ходьбу с поддержкой.

При этом специалист подчеркнул, что существующие результаты получены на небольших группах пациентов. Эффективность зависит от характера повреждения, сохранности проводящих путей, параметров стимуляции и программы реабилитации.

Положительная динамика у пациентки появилась уже через несколько дней после операции. Она отметила улучшение поверхностной чувствительности в нижних конечностях и туловище.

Оценивать степень функционального восстановления пока рано. В дальнейшем врачи проведут программирование системы, будут наблюдать за изменениями неврологического статуса и подберут индивидуальную программу двигательной реабилитации.

В клинике отдельно подчёркивают, что нейростимуляция не заменяет восстановительные тренировки. Система рассматривается как инструмент, который может повысить эффективность работы сохранившихся нейронных сетей.

Для команды университетской клинической больницы № 3 это первый опыт применения эпидуральной нейромодуляции с целью восстановления функций после тяжёлого повреждения спинного мозга. Теперь специалисты продолжат наблюдение за пациенткой и оценят отдалённые результаты лечения.