Шанс на движение: В Сеченовке пациентке впервые установили стимулятор спинного мозга
В Сеченовке впервые применили метод нейромодуляции после травмы спинного мозга
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Нейрохирурги Сеченовского Университета впервые в клинической практике вуза имплантировали систему эпидуральной стимуляции спинного мозга пациентке с тетраплегией, рассказали в беседе с Life.ru. Метод призван активировать сохранившиеся нейронные сети и помочь восстановлению двигательных функций в сочетании с интенсивной реабилитацией.
Операцию провели специалисты Клиники нервных болезней имени А. Я. Кожевникова. Пациентке установили плоский эпидуральный электрод на уровне позвонков T12–L1 и подключили его к имплантируемому перезаряжаемому генератору.
Эпидуральная стимуляция спинного мозга много лет используется для лечения хронической боли. Исследования последних лет показывают, что электрическая стимуляция способна влиять на активность спинальных нейронных сетей после повреждений и повышать их готовность реагировать на сохранившиеся сигналы.
Заведующий нейрохирургическим отделением клиники Григорий Евзиков отметил, что наибольший эффект, согласно опубликованным исследованиям, даёт не постоянная стимуляция сама по себе, а её точная настройка в сочетании с целенаправленными двигательными тренировками. Такой подход в отдельных случаях позволял улучшить произвольный контроль движений, стояние и ходьбу с поддержкой.
При этом специалист подчеркнул, что существующие результаты получены на небольших группах пациентов. Эффективность зависит от характера повреждения, сохранности проводящих путей, параметров стимуляции и программы реабилитации.
Положительная динамика у пациентки появилась уже через несколько дней после операции. Она отметила улучшение поверхностной чувствительности в нижних конечностях и туловище.
Оценивать степень функционального восстановления пока рано. В дальнейшем врачи проведут программирование системы, будут наблюдать за изменениями неврологического статуса и подберут индивидуальную программу двигательной реабилитации.
В клинике отдельно подчёркивают, что нейростимуляция не заменяет восстановительные тренировки. Система рассматривается как инструмент, который может повысить эффективность работы сохранившихся нейронных сетей.
Для команды университетской клинической больницы № 3 это первый опыт применения эпидуральной нейромодуляции с целью восстановления функций после тяжёлого повреждения спинного мозга. Теперь специалисты продолжат наблюдение за пациенткой и оценят отдалённые результаты лечения.
Современные методы нейромодуляции всё активнее применяют для восстановления функций нервной системы после тяжёлых повреждений. В сентябре Life.ru сообщал, что специалисты ФМБА провели 23 операции с использованием нейромодуляции для реабилитации пациентов после ампутаций, устанавливая электроды в том числе в области спинного мозга. В России параллельно расширяются возможности лечения пациентов с тяжёлыми повреждениями нервной системы. Life.ru писал, что с 1 сентября 2026 года в перечень объектов для трансплантации включили нервы, спинной мозг и его фрагменты, а также кости и их части.
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