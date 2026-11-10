В России с 10 ноября вступил в силу новый национальный стандарт, регулирующий размещение и оборудование остановок общественного транспорта. ГОСТ Р 72912-2026 устанавливает требования к безопасности пассажиров, освещению, информационным табло и доступности остановок для людей с ограниченной мобильностью.

Согласно каталогу Росстандарта, теперь остановки разделяются на три категории по пассажиропотоку. Базовые рассчитаны на менее чем 100 человек в сутки, улучшенные — на 100–500 пассажиров, расширенные — на более чем 500. Для каждой категории предусмотрены свои требования к оснащению.

Особое внимание уделено расположению остановок. Их нельзя обустраивать на участках дорог с недостаточной видимостью, перед железнодорожными переездами и в охранных зонах тепловых сетей. Запрет также распространяется на отдельные участки двухполосных дорог, где запрещён выезд на встречную полосу и при этом отсутствует заездной карман.

В населённых пунктах остановки рекомендуется размещать после перекрёстков на расстоянии не менее 15 метров, а при совмещении автобусной и троллейбусной остановок — не менее 20 метров. Установка перед пересечением дорог допускается при соблюдении специальных условий безопасности.

Новый стандарт предусматривает электронные табло с информацией о времени прибытия транспорта. Для остановок улучшенной и расширенной категорий они обязательны, тогда как на базовых носят рекомендательный характер. Дополнительно более крупные остановки рекомендуется оснащать Wi-Fi, зарядками для телефонов и средствами экстренной связи.

Установлены и требования к доступности. В павильонах должно быть предусмотрено пространство размером не менее 0,9 на 1,2 метра для детской или инвалидной коляски. Также документ учитывает потребности пассажиров с нарушениями зрения, предусматривая тактильные указатели и средства звукового ориентирования.

Новые требования будут применяться при строительстве остановок и плановом обновлении существующей инфраструктуры. Стандарт призван обеспечить единый подход к обустройству остановочных пунктов в разных регионах страны.