В России с 1 ноября начал действовать новый национальный стандарт на батарейки. ГОСТ Р МЭК 60086-2-1-2026 устанавливает требования к размерам и рабочим характеристикам первичных элементов питания с водным электролитом. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Росстандарта.

Документ утверждён приказом ведомства от 28 сентября 2026 года. Он распространяется на батарейки, изготовленные с применением стандартизированных электрохимических систем, и определяет их физические размеры, условия испытаний на разряд и требования к разрядным характеристикам.

Новый ГОСТ призван обеспечить единый подход к оценке параметров источников питания. В частности, стандарт описывает, каким характеристикам должны соответствовать батарейки и в каких условиях следует проверять их работу.

Речь идёт о первичных элементах питания, которые не предназначены для повторной зарядки. При этом новый документ не распространяется автоматически на все виды аккумуляторов и батарей. Для литиевых первичных элементов с неводным электролитом предусмотрен отдельный стандарт.

ГОСТ Р МЭК 60086-2-1-2026 соответствует международному стандарту IEC 60086-2-1:2026. Его разработкой в России занималась Национальная ассоциация производителей источников тока «РУСБАТ».

Появление нового ГОСТа само по себе не означает, что россиянам необходимо заменить батарейки в домашних устройствах или что ранее выпущенная продукция окажется под запретом. Стандарт устанавливает технические характеристики и методы проверки изделий, а не правила обязательной замены элементов питания потребителями.

Ранее Life.ru рассказывал, какие ошибки при использовании батареек могут привести к повреждению техники. Технический эксперт Юлия Сергеева рекомендовала не смешивать новые и старые элементы питания, менять батарейки сразу всем комплектом и учитывать их тип при выборе для домашних приборов.