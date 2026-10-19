В России введут обязательный стандарт оснащения всех детских садов

Во всех российских детских садах появится обязательный минимум оборудования, игр и средств обучения. Новые требования должны обеспечить детям равные возможности для развития независимо от того, какое дошкольное учреждение они посещают. Об этом рассказал директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут.

По его словам, правительство уже поручило разработать базовый стандарт оснащения детсадов. Он определит необходимый набор материалов и оборудования, который должен быть доступен каждому воспитаннику.

«Обязательный минимум, который должен быть в каждом детском саду, — да, такой минимум появится, и ему должны будут соответствовать все детские сады», — подчеркнул представитель Минпросвещения.

При этом одинаковый набор оборудования не означает полного отказа от самостоятельных закупок. Дошкольные учреждения смогут приобретать дополнительные пособия, развивающие игры, игрушки и другие средства обучения сверх установленного перечня.

Реут объяснил, что главная цель изменений — создать равные стартовые условия для всех детей. Об этом он рассказал на панельной дискуссии «Не просто игрушка: воспитательный потенциал и педагогическая практика в дошкольном образовании».

Работа над едиными требованиями ведётся уже несколько месяцев. Ранее Минпросвещения сообщало о подготовке общих подходов к оснащению дошкольных учреждений. Ведомство также намерено учитывать обеспеченность детсадов необходимыми материалами и оборудованием при планировании дальнейших закупок.

Ранее Life.ru рассказывал о планах Минпросвещения обновить стандарт дошкольного образования, уделив больше внимания воспитанию и знакомству детей с культурой и традициями России. Министр Сергей Кравцов объяснял, что детский сад не должен превращаться исключительно в подготовительные курсы перед школой. По его словам, игры, общение со сверстниками и развитие ребёнка должны оставаться основой дошкольного образования.