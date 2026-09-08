В России ввели ГОСТы на детские ходунки и качели

С 1 января 2027 года в России начнут действовать отдельные стандарты безопасности для детских ходунков и качелей. ГОСТы определяют, для какого возраста и веса рассчитаны такие изделия, а также устанавливают правила их испытаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы Росстандарта.

Новый стандарт для ходунков распространяется на период, когда ребёнок уже способен сидеть без помощи взрослых, но ещё не умеет самостоятельно ходить. Документ также устанавливает требования к безопасности конструкции и методы, по которым специалисты должны испытывать такие изделия.

Для детских качелей предусмотрели отдельные условия. ГОСТ охватывает модели для детей весом не более 9 кг, а также для малышей, которые пока не могут сидеть самостоятельно. Оба стандарта начнут применять с 1 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России начал действовать ГОСТ для детских игрушек с технологиями искусственного интеллекта. Стандарт распространяется на изделия для детей от года до 14 лет и учитывает не только материалы и конструкцию, но и работу алгоритмов, обработку данных и родительский контроль. Производителям предлагают исключать сценарии, способные вызвать у ребёнка страх, тревогу, агрессию или чрезмерную привязанность к устройству. При этом стандарт не отменяет прежние требования к механической, химической и электрической безопасности игрушек.