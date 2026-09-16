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Опубликовано 16 сентября, 09:47

В России зафиксирован новый минимум младенческой смертности

Мурашко: Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 промилле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lopolo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lopolo

Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 случая на тысячу родившихся живыми. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Последние данные говорят о том, что младенческая смертность снизилась ещё больше и составила 3,3 промилле», — сказал глава Минздрава.

Мурашко также заявил ТАСС, что таких показателей, по его оценке, сейчас нет ни у одной крупной страны.

«И даже маленькие страны, по сути дела, подчас имеют показатель значительно выше, меньше нет», — отметил министр.

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Показатель младенческой смертности отражает число детей, умерших в возрасте до одного года, в расчёте на тысячу родившихся живыми.

Ранее Life.ru писал, что за первые пять месяцев 2026 года младенческая смертность в России снизилась до 3,4 промилле. Тогда Мурашко также называл этот показатель одним из самых низких среди крупнейших государств мира.

Больше новостей о здравоохранении, лечении и работе врачей — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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