В России зафиксирован новый минимум младенческой смертности

Младенческая смертность в России снизилась до 3,3 случая на тысячу родившихся живыми. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Последние данные говорят о том, что младенческая смертность снизилась ещё больше и составила 3,3 промилле», — сказал глава Минздрава.

Мурашко также заявил ТАСС, что таких показателей, по его оценке, сейчас нет ни у одной крупной страны.

«И даже маленькие страны, по сути дела, подчас имеют показатель значительно выше, меньше нет», — отметил министр.

Показатель младенческой смертности отражает число детей, умерших в возрасте до одного года, в расчёте на тысячу родившихся живыми.

Ранее Life.ru писал, что за первые пять месяцев 2026 года младенческая смертность в России снизилась до 3,4 промилле. Тогда Мурашко также называл этот показатель одним из самых низких среди крупнейших государств мира.