В России начал работу единый цифровой ресурс дошкольного образования «Главный детский», предназначенный для родителей, воспитателей и детей до восьми лет. На платформе собраны проверенные экспертами игры, мультфильмы, книги и рекомендации по развитию ребёнка. О запуске проекта 23 ноября сообщили в Министерстве просвещения РФ.

«Запуск «Главного детского», объединившего все проверенные материалы для детей до 8 лет, – один из значимых итогов Года дошкольного образования», — заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, ресурс создан с учётом запросов родителей и педагогов. На сайте можно найти занятия для детей разных возрастов, рекомендации по укреплению здоровья, подготовке к школе и организации совместного досуга. Кравцов рекомендовал использовать платформу во всех детских садах страны.

Советник президента России Елена Ямпольская подчеркнула, что воспитание дошкольников должно опираться на отечественные педагогические традиции. Основным инструментом развития ребёнка в этом возрасте она назвала игру, позволяющую формировать личность, прививать семейные ценности и интерес к окружающему миру.

Разработкой портала занималось Российское общество «Знание» при экспертном сопровождении Российской академии образования. По словам гендиректора общества Максима Древаля, проверку уже прошли около трёх тысяч материалов различных форматов. Ещё столько же находятся на разных этапах экспертизы.

В дальнейшем платформу планируют дополнить игрушками, получившими знак качества «Родная игрушка». Также разработчики намерены внедрить ИИ-помощника, который позволит быстрее находить материалы по возрасту ребёнка и конкретным образовательным задачам.

Портал уже доступен по адресу detskiy.ru. Пользователи могут не только выбирать подходящие занятия, но и предлагать собственные разработки для последующей экспертной проверки.

Ранее Life.ru сообщал, что подготовку дошкольников к школе не собираются полностью заменять играми и чтением сказок. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что образовательные программы по-прежнему предусматривают знакомство с основами чтения и письма. При этом игровые методы должны помогать детям развивать способности и осваивать новые навыки без излишней учебной нагрузки.