Новый документальный проект о расследовании преступлений украинских военнослужащих представят на Zvezdanews 20 ноября. Программа «Трибунал» создана совместно со Следственным комитетом России, а её ведущей стала руководитель управления взаимодействия со СМИ СК Светлана Петренко.

В России запустят программу «Трибунал» о расследовании преступлений на Украине. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Выпуски будут посвящены работе следователей, криминалистов и экспертов по уголовным делам, связанным с событиями на Украине. Зрителям покажут, как специалисты собирают доказательства, устанавливают обстоятельства произошедшего и определяют круг подозреваемых.

По словам Петренко, в основу каждого выпуска лягут материалы реальных уголовных дел. Авторы также намерены проводить исторические параллели с преступлениями нацистских карателей во время Великой Отечественной войны.

Отдельное внимание в программе уделят методам расследования и современным технологиям, которые помогают восстанавливать картину произошедшего и устанавливать причастных к преступлениям лиц.

Премьеру приурочили к годовщине начала Нюрнбергского процесса над военными преступниками Третьего рейха. Проект будет выходить на фоне продолжающейся работы российских следственных органов по делам, связанным с конфликтом на Украине.