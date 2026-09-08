В России зарегистрировали препарат для лечения псориаза у детей с шести лет

Минздрав России зарегистрировал новое показание для препарата «Эфлейра», разрешив применять его при лечении псориаза у детей и подростков. Об этом сообщила биотехнологическая компания Biocad.

Препарат теперь может использоваться для терапии среднетяжёлого и тяжёлого бляшечного псориаза у пациентов в возрасте от шести до 18 лет.

Решение было принято по итогам клинического исследования PLANETA-KIDS. В нём участвовали 155 детей и подростков в возрасте от шести до 17 лет. Как сообщили в компании, результаты исследования подтвердили эффективность препарата и его приемлемый профиль безопасности при применении у пациентов этой возрастной группы.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года российским донорам придётся учитывать новые требования перед сдачей крови и её компонентов. При этом процедура станет более цифровой, перечень временных противопоказаний расширится, а действующий лимит на количество донаций в течение года отменят.