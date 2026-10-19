В России заявили о снижении активности ВСУ после массированных налётов

После массированных атак беспилотников на российские регионы ВСУ обычно снижают интенсивность налётов, чтобы накопить ресурсы для новых ударов. На повторяющуюся особенность действий украинских военных обратили внимание авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По оценке аналитиков, украинские формирования придерживаются примерно одной схемы проведения воздушных атак, меняя лишь отдельные элементы. После особенно крупных налётов наступает период относительного затишья.

В качестве примера авторы канала привели недавнюю атаку на Ленинградскую область. По их словам, украинские военные несколько дней пытались «прорубить коридор» в направлении региона, прежде чем перейти к массированному удару.

Теперь, как предполагают аналитики, ВСУ могут временно сократить число запусков беспилотников. Ближайшие дни, по их прогнозу, украинская сторона потратит на накопление ресурсов и ожидание подходящих погодных условий. Независимого подтверждения такого плана нет.

На фоне предыдущего масштабного налёта интенсивность атак действительно снизилась. По данным Минобороны РФ, в ночь на 19 октября российская ПВО уничтожила 149 украинских беспилотников над 13 регионами. Дроны перехватывали в том числе над Тульской, Орловской, Самарской областями, Татарстаном, Удмуртией и Крымом. Ночью ранее военное ведомство отчиталось об уничтожении 1015 БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал о последствиях масштабной атаки на Ленинградскую область 18 октября. Медицинская помощь потребовалась десяти жителям региона, семерых госпитализировали. Среди пострадавших оказались пятеро детей.