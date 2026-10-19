Комбриг Балюра: Взятие Белозёрского позволит войскам России выйти на границу ДНР

Взятие Белозёрского позволит российским войскам практически беспрепятственно выйти на границу Донецкой Народной Республики. Такую оценку дал командир 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» Александр Балюра на видео Минобороны РФ.

По словам комбрига, Белозёрское, как и находящееся под контролем российских военных Доброполье, расположено на возвышенности. Потеря этих позиций, считает Балюра, серьёзно осложнит положение украинских подразделений на западном участке ДНР.

«После потери Белозерского у противника на западном участке Донецкой Народной Республики городов практически уже не остаётся», — пояснил военнослужащий.

Балюра также раскрыл подробности штурма Доброполья. По его словам, ВСУ долгое время готовили город к обороне, превратив его в мощный укрепрайон. Российским инженерным подразделениям пришлось проделывать проходы в заграждениях, а артиллерия и беспилотники помогали устранять препятствия.

Кроме того, российские военные, как утверждает комбриг, взяли под огневой контроль три дороги, ведущие в город, и подземный ход сообщения. Авиация уничтожила семь мостов через реку Бык, нарушив снабжение украинских подразделений. Пока наносились удары, штурмовые группы продвигались вглубь Доброполья и передавали данные о позициях операторов БПЛА противника. После этого начались бои в частном секторе.

Ранее Life.ru сообщал о взятии Доброполья под контроль российскими войсками. Об этом 16 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. Он также рассказал о продвижении российских подразделений на других участках Донбасса.

18 октября Life.ru писал о дальнейшем наступлении группировки «Центр» в Добропольском районе. По данным военкора Александра Коца, российские штурмовики заняли Первомайское к северу от Доброполья. Среди ближайших целей он называл Копани и Новоукраинку, расположенные на дороге, соединяющей Доброполье с Новодонецком и Александровкой.