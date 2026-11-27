В российских приграничных регионах испытали новую автомобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Изделие 135». Комплекс, замаскированный под обычный автобокс, предназначен для подавления сигналов ударных и разведывательных беспилотников. Об этом ТАСС сообщил представитель компании-разработчика НПО «Киловатт».

По словам представителя предприятия, станция охватывает 16 частотных диапазонов — от 140 до 5900 МГц. В частности, в её возможности входит подавление сигналов на низкочастотном участке 140–200 МГц.

Управлять оборудованием можно непосредственно из салона автомобиля. Такая конструкция позволяет использовать комплекс без необходимости покидать транспортное средство для управления станцией.

Заявленная дальность действия «Изделия 135» составляет до 200 метров. В НПО «Киловатт» также уточнили, что при стабильном электропитании комплекс способен работать непрерывно без ограничения по времени.

Ранее Life.ru рассказывал о российской станции РЭБ «Поле-31», разработанной НПО «Киловатт». Комплекс начали применять в зоне СВО для защиты военных, транспорта и инфраструктурных объектов от беспилотников. По данным производителя, система подавляет сигналы спутниковой навигации на расстоянии не менее двух километров.