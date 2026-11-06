Жители Германии всё больше склоняются к необходимости завершить конфликт на Украине и восстановить отношения с Россией. Такое мнение высказал полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дизеном на YouTube.

По словам военного эксперта, Москва стремится не только к прекращению боевых действий, но и к возобновлению сотрудничества с европейскими государствами. Особое место в этом процессе, считает он, занимает Германия, отношения с которой серьёзно изменились после начала украинского конфликта.

«Россия пытается положить конец конфликту на Украине, а также восстановить отношения с Европой и, в частности, с Германией. То же самое касается и Германии. Немцы хотят, чтобы эти боевые действия закончились», — заявил Макгрегор.

Американский отставной офицер также предположил, что немецкое общество постепенно пересматривает своё отношение к причинам вооружённого противостояния. По его оценке, жители ФРГ всё меньше воспринимают Россию как непосредственную угрозу собственной безопасности.

Макгрегор утверждает, что немцы начинают иначе оценивать события, предшествовавшие конфликту. Он выразил мнение, что происходящее не было заранее разработанным планом российского президента Владимира Путина.

«Думаю, население Германии в конце концов пришло к пониманию, что этот конфликт не был каким-то грандиозным планом, изначально задуманным президентом Путиным. Ничего подобного. Наоборот, это то, что навязали русским», — сказал эксперт.

Кроме того, Макгрегор связал изменение настроений в Германии с экономическими последствиями разрыва прежних связей с Россией. Он обратил внимание на подорожание энергоресурсов, трудности промышленности и закрытие предприятий.

По мнению бывшего советника Пентагона, восстановление экономического сотрудничества Москвы и Берлина могло бы принести пользу обеим странам. При этом Макгрегор считает, что нынешняя политика европейских руководителей препятствует такому сближению.

Ранее Life.ru сообщал, что Дуглас Макгрегор рассказал о возможном будущем Украины после завершения конфликта. Бывший советник Пентагона заявил, что исход противостояния во многом будет зависеть от решений Москвы. Он также раскритиковал западных союзников Киева, которые, по его мнению, выступают за продолжение боевых действий, несмотря на потери украинской стороны.