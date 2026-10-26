В Ростове-на-Дону восстановили подачу электричества после атаки БПЛА ВСУ

Энергетики полностью восстановили электроснабжение Советского района Ростова-на-Дону после атаки беспилотников. Ранее обломки БПЛА повредили трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин, из-за чего часть города осталась без света. Об этом сообщил глава районной администрации Никита Паремузов.

«По информации ООО «Энерготранс», электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Перебои с электричеством начались 24 октября после аварии на трансформаторной подстанции в Мясниковском районе Ростовской области. Без света остались несколько жилых домов и многоквартирный комплекс в Советском районе областного центра.

Отключения затронули дома на улицах Стабильной, Коблова и Волнистой, а также жилой комплекс «Вестсайд». Для временного обеспечения электричеством специалисты использовали резервные генераторы. Они позволили поддерживать работу лифтов и насосов водоснабжения на время ремонта. Восстановительные работы продолжались в течение выходных. Теперь, по данным районной администрации, электроснабжение вернулось в штатный режим.