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Регион
Опубликовано 26 октября, 00:55

В Ростове-на-Дону восстановили подачу электричества после атаки БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Энергетики полностью восстановили электроснабжение Советского района Ростова-на-Дону после атаки беспилотников. Ранее обломки БПЛА повредили трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин, из-за чего часть города осталась без света. Об этом сообщил глава районной администрации Никита Паремузов.

«По информации ООО «Энерготранс», электроснабжение восстановлено», — говорится в сообщении.

Перебои с электричеством начались 24 октября после аварии на трансформаторной подстанции в Мясниковском районе Ростовской области. Без света остались несколько жилых домов и многоквартирный комплекс в Советском районе областного центра.

Отключения затронули дома на улицах Стабильной, Коблова и Волнистой, а также жилой комплекс «Вестсайд». Для временного обеспечения электричеством специалисты использовали резервные генераторы. Они позволили поддерживать работу лифтов и насосов водоснабжения на время ремонта. Восстановительные работы продолжались в течение выходных. Теперь, по данным районной администрации, электроснабжение вернулось в штатный режим.

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Ранее сообщалось, что в Ростовской области 172 частных дома остались без электричества после повреждения трансформаторной подстанции обломками беспилотника. После падения обломков на энергообъекте возникла авария, из-за которой прекратилась подача электричества в жилые дома. На место прибыли ремонтные бригады, которые приступили к устранению повреждений.

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Антон Голыбин
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