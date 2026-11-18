В Ростове-на-Дону ввели карантин в ТЦ из-за африканской чумы свиней
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В торгово-развлекательном центре «Рио» в Ростове-на-Дону обнаружили продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней. В связи с этим губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении карантина.
Очаг выявили в холодильной камере, расположенной на первом этаже здания. Торговый комплекс находится на проспекте Михаила Нагибина.
Согласно распоряжению, на территории карантинной зоны действуют ограничения на ввоз и вывоз свинины, продукции из неё и сопутствующих товаров. Меры сохранятся до особого распоряжения.
Ликвидацией очага и предотвращением дальнейшего распространения инфекции должно заняться региональное управление ветеринарии.
Африканская чума свиней представляет серьёзную угрозу для животноводства, однако не опасна для человека. Заболевание поражает домашних и диких свиней и может приводить к массовой гибели животных.
Ранее Life.ru сообщал, что ФМБА спрогнозировало две волны свиного гриппа в России до конца зимы. Первый подъём заболеваемости ожидается в конце ноября, второй — в феврале 2027 года. Специалисты связывают прогноз с распространением вируса гриппа A(H1N1)pdm09.