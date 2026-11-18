В торгово-развлекательном центре «Рио» в Ростове-на-Дону обнаружили продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней. В связи с этим губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал распоряжение о введении карантина.

Очаг выявили в холодильной камере, расположенной на первом этаже здания. Торговый комплекс находится на проспекте Михаила Нагибина.

Согласно распоряжению, на территории карантинной зоны действуют ограничения на ввоз и вывоз свинины, продукции из неё и сопутствующих товаров. Меры сохранятся до особого распоряжения.

Ликвидацией очага и предотвращением дальнейшего распространения инфекции должно заняться региональное управление ветеринарии.

Африканская чума свиней представляет серьёзную угрозу для животноводства, однако не опасна для человека. Заболевание поражает домашних и диких свиней и может приводить к массовой гибели животных.