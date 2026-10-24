В Ростове обломки БПЛА повредили 21 автобус и здание техобслуживания

В Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника упали на территорию одного из филиалов «Ростовпассажиртранса». Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате инцидента повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания, а также 21 автобус. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания.

«В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус. Пострадавших нет. Возгорания нет. Информация будет уточняться», — написал Слюсарь в своём официальном сообщении.

Таким образом, очередная атака дронов на российский регион обернулась материальным ущербом, но не человеческими жертвами. Власти держат ситуацию на контроле, а специалисты продолжают оценивать последствия падения обломков.