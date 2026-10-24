В Ростове обломки БПЛА повредили 21 автобус и здание техобслуживания
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В Ростове-на-Дону обломки украинского беспилотника упали на территорию одного из филиалов «Ростовпассажиртранса». Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате инцидента повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания, а также 21 автобус. К счастью, обошлось без пострадавших и возгорания.
«В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены крыша и остекление здания технического обслуживания и 21 автобус. Пострадавших нет. Возгорания нет. Информация будет уточняться», — написал Слюсарь в своём официальном сообщении.
Таким образом, очередная атака дронов на российский регион обернулась материальным ущербом, но не человеческими жертвами. Власти держат ситуацию на контроле, а специалисты продолжают оценивать последствия падения обломков.
Ранее Life.ru писал, что Севастополь погрузился во тьму после того, как украинские боевики атаковали энергоинфраструктуру за пределами города, обесточив его. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на объектах введён особый режим, социальные учреждения перешли на резервные схемы, а энергетики делают всё возможное, чтобы вернуть свет в дома. Город временно остался без электроснабжения, но власти заверили, что специалисты работают в усиленном режиме.