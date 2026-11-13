В Ростове раскрыли схему с фиктивной гумпомощью бойцам СВО на 256 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / spaxiax
В Ростове-на-Дону следователи выявили предполагаемую преступную схему с оформлением фиктивной гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на сумму свыше 256 миллионов рублей. В действительности заявленная помощь военнослужащим не предоставлялась. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
По данным ведомства, с января 2024 года по ноябрь 2025-го обвиняемые изготовили 37 поддельных расходных кассовых ордеров. В документах указывалось, что средства направлены на помощь участникам СВО, хотя в действительности никакой гуманитарной помощи не предоставлялось.
Фиктивные бумаги использовались для необоснованного включения указанных сумм в расходы при расчёте налогов. Таким образом, по версии следствия, участники группы пытались уменьшить налоговые обязательства.
«Фактически помощь не предоставлялась, а фиктивные документы использовались для необоснованного включения указанных сумм в расходы при исчислении налогов», — говорится в сообщении СК.
По ходатайству военных следователей суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета обвиняемых общей стоимостью около миллиарда рублей. Эта мера призвана обеспечить возможные имущественные взыскания.
Всем шести фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 187 УК РФ — неправомерный оборот средств платежей, совершённый организованной группой. Им также избрали меры пресечения.
В ходе предварительного следствия обвиняемые признали вину. Кроме того, по информации СК, они уже возместили ущерб, уплатив налоги на сумму свыше 256 миллионов рублей.
Ранее Life.ru сообщал о подозрениях в отношении военблогера Романа Алёхина из-за предполагаемой схемы с гуманитарной помощью участникам СВО. Тогда в Сети появилась видеозапись с обсуждением возможных финансовых махинаций на сумму 200 миллионов рублей. Сам Алёхин впоследствии отверг причастность к незаконной деятельности.