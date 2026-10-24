В Ростове в рейсы выйдут резервные автобусы после атаки БПЛА на транспорт

В Ростове-на-Дону на городские маршруты временно вернут автобусы, которые вывели из эксплуатации после весеннего обновления автопарка. Такое решение власти приняли после атаки беспилотников, повредившей транспорт предприятия «Ростовпассажиртранс». Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, основной ущерб пришёлся на остекление автобусов. Повреждённый транспорт предстоит восстановить, а до завершения ремонта его заменят резервными машинами, которые перестали использовать после поступления новых автобусов весной 2026 года.

«Из 90 новых автобусов повреждения получили пять», — уточнил Слюсарь.

Всего, согласно более раннему сообщению губернатора, на территории одного из филиалов «Ростовпассажиртранса» пострадал 21 автобус. Обломки беспилотников также повредили крышу и окна здания технического обслуживания. Пожара не произошло.

Атака произошла в ночь на 24 октября. По данным Слюсаря, средства противовоздушной обороны уничтожили и подавили более 80 беспилотников над Ростовом-на-Дону, Таганрогом и девятью районами области. В Миллеровском районе при падении обломков пострадал мужчина, которому оказали медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении 21 автобуса и здания технического обслуживания в Ростове-на-Дону. Тогда губернатор Юрий Слюсарь рассказал о падении обломков беспилотников на территорию транспортного предприятия, уточнив, что обошлось без пострадавших и возгорания.