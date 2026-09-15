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Опубликовано 15 сентября, 05:04

В Ростовской области 15 сентября сбили более 30 БПЛА ВСУ над девятью районами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

В Ростовской области системы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников и ракет над Таганрогом и девятью районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах, а также в Таганроге. В самом городе, по оперативным данным, никто не пострадал. При этом после атаки зафиксированы последствия на земле. На местах работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгораний.

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, повреждены дома и склад Озон
Таганрог подвергся массированной ракетной атаке, повреждены дома и склад Озон

Ранее Life.ru писал, что в Воронежской области обломки украинских беспилотников повредили четыре частных дома — пострадали остекление, крыши и фасады. За минувшую ночь над территорией региона было уничтожено 16 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Тимур Хингеев
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