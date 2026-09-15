В Ростовской области 15 сентября сбили более 30 БПЛА ВСУ над девятью районами

В Ростовской области системы ПВО сбили более 30 украинских беспилотников и ракет над Таганрогом и девятью районами. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Дроны сбили в Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском и Азовском районах, а также в Таганроге. В самом городе, по оперативным данным, никто не пострадал. При этом после атаки зафиксированы последствия на земле. На местах работают экстренные службы, которые занимаются ликвидацией возгораний.

Ранее Life.ru писал, что в Воронежской области обломки украинских беспилотников повредили четыре частных дома — пострадали остекление, крыши и фасады. За минувшую ночь над территорией региона было уничтожено 16 беспилотников. По предварительным данным, никто не пострадал.