В Ростовской области 19-летнего юношу задержали за попытку устроить теракт

В Ростовской области задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке поджога объекта энергетической инфраструктуры в Азовском районе. Данную информацию передали в региональном главке МВД.

«Предварительно установлено, что злоумышленник действовал по указанию неизвестных, которые связались с ним через мессенджер и пытался совершить тяжкое преступление из корыстных побуждений за вознаграждение. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — говорится в сообщении ведомства.

Личность и местонахождение фигуранта сотрудники УФСБ установили при совместной работе с Центром по противодействию экстремизму областного управления МВД. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Правоохранители отдельно предупредили о случаях вербовки через мессенджеры для совершения противоправных действий. За террористический акт предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Ранее гражданина Белоруссии осудили на 25 лет за подготовку взрыва в Новороссийске. По данным суда, мужчина по фамилии Китов собирался подорвать пункт отбора на военную службу по контракту. В декабре 2024 года он начал переписку с человеком, назвавшимся сотрудником СБУ, и дал согласие на тайное сотрудничество. В конце февраля 2025 года Китов получил конкретную задачу — подготовить подрыв пункта отбора контрактников в Новороссийске.