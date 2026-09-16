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Регион
Опубликовано 16 сентября, 15:02

В Ростовской области мужчину обвинили в оправдании терроризма

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Ростовский СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Также фигурант подозревается в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства.

По данным РИА «Новости», под прицел следователей попал 48-летний руководитель одной из местных диаспор, который публично оправдывал действия Шамиля Басаева. Свои высказывания он распространил в Сети. Его заключили под стражу.

Школьника из Москвы исключили из перечня террористов после оправдания
Школьника из Москвы исключили из перечня террористов после оправдания

Ранее суд в Москве заключил под стражу гражданку, обвиняемую в финансировании терроризма. Жительница столицы направила деньги организации «Артподготовка».

* Террористическая организация, запрещена в России.

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Матвей Константинов
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