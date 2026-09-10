Суд отправил в СИЗО обвиняемую в финансировании «Артподготовки»*
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Мытищинский городской суд отправил под стражу женщину, обвиняемую в финансировании участников террористической организации «Артподготовка»*. Об избрании меры пресечения РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
Фигурантке вменяют часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство следствия о её заключении в СИЗО.
По версии следствия, женщина разделяла и одобряла идеологию терроризма и перевела деньги на счёт сообщества, созданного участниками «Артподготовки»*. Средства, как утверждается, предназначались для материального обеспечения террористической деятельности на территории России.
По данным ФСБ, «Артподготовку»* и одноимённый интернет-проект создал Вячеслав Мальцев** с целью организации революции в России. В июле 2017 года против него возбудили уголовное дело об экстремизме, после чего он уехал за границу.
Участники организации, по информации спецслужбы, планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских. Эти действия должны были спровоцировать массовые беспорядки 4 и 5 ноября 2017 года.
Ранее в Нижегородской области задержали участника запрещённой в России «Артподготовки»*, который под видом сотрудника логистической компании посещал стратегически важные объекты и передавал сведения о них Киеву. В ФСБ также сообщали, что с 2022 года силовики пресекли деятельность 251 участника организации: их привлекали к ответственности по статьям террористической и экстремистской направленности, а также за государственную измену.
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* Террористическая организация, запрещена в России.
** Лицо, признанное иностранным агентом в России.