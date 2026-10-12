В Ростовской области объявили ракетную опасность

На территории Ростовской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее экстренное предупреждение поступило жителям региона через мобильное приложение МЧС России.

«Ракетная опасность в Ростовской области», — говорится в уведомлении ведомства.

Спасатели рекомендуют немедленно покинуть открытые пространства и проследовать в ближайшее укрытие. В качестве безопасных мест можно использовать подвалы и подземные парковки.

В МЧС также предупредили, что при обнаружении на земле фрагментов ракет или их составных частей категорически запрещается приближаться к ним и трогать их. Информации о последствиях возможных атак на момент объявления тревоги не приводилось.

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