В Ростовской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Ракетная опасность по Ростовской области!» — говорится в уведомлении ведомства.

Спасатели рекомендуют немедленно покинуть открытые пространства и проследовать в ближайшее укрытие, подвал или подземный паркинг. Если человек находится на улице, ему необходимо как можно скорее найти безопасное место.

В МЧС также предупредили, что при обнаружении на земле фрагментов ракет или их составных частей категорически запрещается трогать подозрительные предметы. О таких находках следует сообщать экстренным службам по номеру 112.