В Ростовской области объявили ракетную опасность
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В Ростовской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Ракетная опасность по Ростовской области!» — говорится в уведомлении ведомства.
Спасатели рекомендуют немедленно покинуть открытые пространства и проследовать в ближайшее укрытие, подвал или подземный паркинг. Если человек находится на улице, ему необходимо как можно скорее найти безопасное место.
В МЧС также предупредили, что при обнаружении на земле фрагментов ракет или их составных частей категорически запрещается трогать подозрительные предметы. О таких находках следует сообщать экстренным службам по номеру 112.
За минувшие сутки ракетную, авиационную и беспилотную опасность объявляли в 20 регионах России. Предупреждения затронули четыре федеральных округа: девять субъектов Центрального, семь — Приволжского, три — Южного и один — Северо-Кавказского. В Ростовской области, Краснодарском крае и Волгоградской области также вводили режимы опасности. При этом в отдельных регионах тревоги продолжались более шести-семи часов.