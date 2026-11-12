Ростовскую область в пятницу, 13 ноября, накроют очень сильные дожди и ливни. Особенно интенсивные осадки ожидаются ночью и утром, в том числе в районе Таганрогского залива. В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС России.

По данным спасателей, непогода начнётся в ночь на пятницу и местами сохранится в течение дня. Синоптики предупреждают о сильных осадках, которые могут осложнить дорожную обстановку и создать опасность для пешеходов и автомобилистов.

Особое внимание уделяется Таганрогскому заливу, где наиболее неблагоприятные погодные условия прогнозируются ночью и утром 13 ноября. В отдельных районах области также ожидается усиление ветра.

На время непогоды жителям рекомендуют по возможности оставаться дома и отказаться от необязательных поездок. Если ливень застал на улице, следует держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, рекламных конструкций и ветхих зданий.

Спасатели также призывают не приближаться к оборванным проводам. При перепадах напряжения рекомендуется отключать электроприборы от сети. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам 101 или 112.