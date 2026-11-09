Мэр Тюмени Максим Афанасьев раскритиковал подрядчиков, которые не смогли вовремя расчистить Никольский мост после сильного снегопада. Из-за обледеневшей дороги утром 9 ноября здесь застряли автобусы и образовался большой затор. Градоначальнику пришлось лично выехать на место и провести оперативный штаб, о чём он сообщил в своём канале в MAX.

«Я крайне недоволен ситуацией, которая сложилась на Никольском мосту. Подрядные организации сработали недостаточно оперативно: они не смогли вовремя устранить последствия стихии и предотвратить инциденты», — заявил Афанасьев.

По словам мэра, дополнительную технику на проблемный участок привлекли только после его личного вмешательства. Дорогу расчистили и обработали противогололёдными материалами, после чего движение восстановилось.

Утром понедельника Тюмень оказалась скована десятибалльными пробками. Особенно тяжёлая ситуация сложилась возле набережной, где автобусы не могли преодолеть скользкий подъём. Некоторые пассажиры были вынуждены выйти из транспорта и продолжить путь пешком.

Как сообщили в администрации города, за ночь выпало около восьми миллиметров осадков, а высота снежного покрова к утру достигла 14 сантиметров. На уборку улиц ещё ночью вышли 231 единица спецтехники и 262 дорожных рабочих. В дневную смену число задействованных машин увеличили до 358.

Глава города также анонсировал заседание оперативного штаба по уборке снега, на котором планировалось разобрать работу коммунальных служб.

Ранее Life.ru сообщал, что снегопады, гололёд и штормовой ветер осложнили дорожную обстановку сразу в нескольких российских регионах. В частности, во Владивостоке из-за обледеневших дорог автомобили буксовали на подъёмах, возникали заторы и ДТП.