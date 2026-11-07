Более 50 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Воздушная атака затронула шесть муниципальных районов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 50 БПЛА в 6 районах области: Кашарском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Шолоховском, Верхнедонском», — говорится в сообщении.

Последствия падения обломков зафиксировали в хуторе Каюковка Тарасовского района: там повреждено остекление жилого дома. По данным губернатора, обошлось без пострадавших. Режим беспилотной опасности на данный момент продолжает действовать.

Ранее в Саратовской области дроны атаковали объекты гражданской инфраструктуры. По словам губернатора, есть пострадавшие.