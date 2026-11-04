В Ростовской области за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Ростовской области минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
По словам главы региона, беспилотники были сбиты в Чертковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Каменском районах, а также в городе Каменске-Шахтинском.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь.
Ранее Life.ru рассказывал, что утром 4 ноября силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Накануне вечером российские военные также сбили пять дронов, летевших к столице.
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