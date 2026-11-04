В Ростовской области минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили десять беспилотников. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, беспилотники были сбиты в Чертковском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Каменском районах, а также в городе Каменске-Шахтинском.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь.

Ранее Life.ru рассказывал, что утром 4 ноября силы ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Накануне вечером российские военные также сбили пять дронов, летевших к столице.