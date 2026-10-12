В Ровно студент заложил бомбу под автобус с военнослужащими ВСУ

В украинском городе Ровно студент из Киева попытался взорвать автобус, перевозивший военнослужащих ВСУ. Как сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), молодой человек заложил под транспорт самодельное взрывное устройство с возможностью дистанционного подрыва.

По версии украинского следствия, целью предполагаемого диверсанта было уничтожение целого воинского подразделения. Нападение планировалось совершить во время отправки солдат к месту постоянной дислокации. Для этого подозреваемый разместил взрывчатку под машиной. Привести бомбу в действие студент собирался на расстоянии.

Ранее Life.ru сообщал о взрыве возле военкомата в городе Николаеве Львовской области. Инцидент произошёл 17 сентября возле входа в здание территориального центра комплектования. По предварительным данным, неизвестные бросили взрывное устройство с улицы, после чего произошёл взрыв.