Сообщения о якобы пропавших в зоне специальной военной операции мощах святого князя Дмитрия Донского не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По словам представителя Московского патриархата, появившиеся в социальных сетях сведения являются вымыслом. Он предположил, что распространение подобных слухов может быть связано с намерением дискредитировать Церковь.

«Это – вымысел, и он распространяется, как можно предположить, с антицерковными намерениями», — подчеркнул Кипшидзе.

Мощи Дмитрия Донского были обретены в июле 2026 года во время реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Проведённые исследования подтвердили принадлежность останков великому князю.

В августе перед святыней совершил молебен патриарх Кирилл, а спустя два дня в соборе побывал президент России Владимир Путин. Несколько фрагментов, свободно находившихся внутри саркофага, впоследствии поместили в специальные ковчеги для поклонения верующих.

Часть мощей направили российским военнослужащим в зону СВО. Именно после этого в интернете появились сообщения об их предполагаемой утрате, которые теперь опровергли в Русской православной церкви.

Ранее Life.ru сообщал, что ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили бойцам группировки войск «Запад». Для военнослужащих организовали молебны в полевых храмах, после которых они смогли приложиться к святыне и освятить личные иконы. Ковчег также привезли на один из пунктов управления 1-й гвардейской танковой армии.