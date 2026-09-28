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Опубликовано 28 сентября, 10:35

В РУДН эвакуировали два корпуса после срабатывания пожарной тревоги

Обложка © Telegram / RUDN student’s life

Обложка © Telegram / RUDN student’s life

В Российском университете дружбы народов (РУДН) прошла эвакуация двух корпусов после срабатывания пожарной сигнализации. Об этом сообщили студенты, передавшие информацию Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Фото © Телеграм / Осторожно, Москва

Фото © Телеграм / Осторожно, Москва

По словам очевидцев, людей вывели из здания гуманитарных наук и корпуса Института русского языка. Причины срабатывания сигнализации пока не уточняются. Информация о возможном возгорании и наличии пострадавших пока не поступала. На местах работают сотрудники экстренных служб.

РУДН стал уже третьим московским вузом, где за день прошли эвакуационные мероприятия. Ранее стало известно об эвакуациях в Русском университете медицины и Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ).

В Москве эвакуировали не менее десяти вузов после сообщений о минировании
В Москве эвакуировали не менее десяти вузов после сообщений о минировании

А 25 сентября сообщалось, что студентов и сотрудников МТУСИ эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Больше новостей о нештатных ситуациях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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