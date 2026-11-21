В Румынии пенсионеры подали около 60 тысяч исков из-за перерасчёта выплат
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Пенсионная реформа в Румынии привела к масштабным судебным разбирательствам. После введения новых правил перерасчёта выплат пенсионеры инициировали около 60 тысяч процессов, причём почти треть завершённых дел закончилась в пользу истцов. Об этом рассказала председатель Национальной кассы государственных пенсий Валентина Робу.
«С момента вступления в силу закона № 360 у нас было начато около 60 тысяч судебных процессов. Мы не можем препятствовать пенсионерам в доступе к правосудию», — заявила она в интервью Antena 3 CNN.
Ранее Life.ru разбирался, кто сможет выйти на пенсию в 2026–2027 годах и как определить срок назначения выплат по году рождения. В материале подробно объясняются особенности переходного периода пенсионной реформы и условия досрочного выхода на заслуженный отдых. Отдельное внимание уделяется необходимому страховому стажу, пенсионным коэффициентам и льготным категориям граждан. Для назначения обычной страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.