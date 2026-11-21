Пенсионная реформа в Румынии привела к масштабным судебным разбирательствам. После введения новых правил перерасчёта выплат пенсионеры инициировали около 60 тысяч процессов, причём почти треть завершённых дел закончилась в пользу истцов. Об этом рассказала председатель Национальной кассы государственных пенсий Валентина Робу.

«С момента вступления в силу закона № 360 у нас было начато около 60 тысяч судебных процессов. Мы не можем препятствовать пенсионерам в доступе к правосудию», — заявила она в интервью Antena 3 CNN.