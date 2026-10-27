Румынские спецслужбы объявили о раскрытии международной сети диверсантов, которую подозревают в поджоге промышленного объекта возле оружейного предприятия в городе Брашове. Власти страны утверждают, что действия подозреваемых якобы координировали из России. Об этом сообщила Румынская служба информации (SRI).

По версии следствия, участники группы причастны к пожару, который произошёл 14 сентября на промышленной площадке Carfil. Рядом находится одноимённое предприятие, входящее в государственный оборонный концерн Romarm. Румынские правоохранители считают, что происшествие стало частью серии диверсий против объектов военной промышленности в Европе.

«Расследование подтвердило участие (в диверсии. — Прим. Life.ru) ряда граждан из бывших советских республик, проживающих в государствах ЕС», — говорится в заявлении румынской спецслужбы.

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) установило личности трёх подозреваемых. Двух граждан Белоруссии задержали в Германии, ещё одного фигуранта с украинским гражданством обнаружили в Польше. По данным следствия, все трое проживали на территории Евросоюза.

Румынские спецслужбы утверждают, что предполагаемые организаторы сети планировали новые нападения. Среди возможных целей назывались государственные и частные оружейные предприятия, промышленные объекты и военная инфраструктура. Следователи также изучают сведения о подготовке диверсий на объектах, которые используют для обучения украинских военнослужащих.

По информации SRI, предполагаемые участники подобных групп могли получать задания через социальные сети и мессенджеры. Сначала исполнителям предлагали деньги за наблюдение или фотографирование объектов, после чего поручали более серьёзные действия. Для сокрытия личности подозреваемые, как утверждает ведомство, использовали чужие документы при организации поездок и различные средства связи.

Расследование продолжается при участии правоохранительных органов нескольких европейских государств. Румынские власти считают, что выявленная группа действовала в рамках более широкой сети диверсий. Москва неоднократно отвергала обвинения европейских стран в причастности к подобным происшествиям.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Россию в предполагаемой поддержке партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), однако не представил конкретных доказательств своих утверждений. Рассуждая о политической ситуации внутри страны, Мерц связал действия Москвы с попытками усилить разногласия в немецком обществе. Канцлер также назвал Россию угрозой демократическим институтам Германии.