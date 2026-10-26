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Регион
Опубликовано 26 октября, 18:28

В Рузском округе Подмосковья ввели карантин из-за опасной инфекции у коров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /tolobalaguer.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /tolobalaguer.com

В Рузском округе Подмосковья ввели карантин из-за лептоспироза крупного рогатого скота. Согласно распоряжению регионального Минсельхозпрода, очаг инфекции выявлен на молочно-товарной ферме в деревне Старая Руза.

На территории хозяйства запретили проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, предполагающих скопление восприимчивых к заболеванию животных. Также нельзя вывозить поголовье и допускать посторонних лиц, не являющихся сотрудниками предприятия. Ограничительные меры установлены для предотвращения распространения возбудителя.

Вокруг эпизоотического очага определили неблагополучную зону радиусом один километр. В её границы вошли деревни Глухово и Старая Руза, а также одноимённый посёлок. На этих участках действует особый ветеринарный режим.

Лептоспироз представляет собой природно-очаговое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями лептоспирами. Основными переносчиками считаются мыши и другие грызуны. Заражение возможно через загрязнённые объекты окружающей среды, особенно при повышенной влажности. Ещё одним источником опасности могут стать непроточные водоёмы.

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Ранее сообщалось, что в Подмосковье в трёх деревнях ввели ветеринарный карантин: в Зарайском округе выявили лейкоз крупного рогатого скота, а в Раменском — заразный узелковый дерматит. Ограничения были установлены распоряжениями областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Посторонним нельзя посещать неблагополучные хозяйства, а больных коров запрещено содержать вместе со здоровыми.

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Юлия Сафиулина
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