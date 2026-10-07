В трёх деревнях Подмосковья ввели ветеринарный карантин: в Зарайском округе выявили лейкоз крупного рогатого скота, а в Раменском — заразный узелковый дерматит. Ограничения установлены распоряжениями областного Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В Зарайске меры распространяются на два адреса: дом 9 в деревне Борисово-Околицы и дом 69 на улице Зелёной в Ерново. На этих территориях запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, предполагающие перемещение или скопление восприимчивых животных.

Вывоз также ограничен. По данным издания, исключения предусмотрены для отправки на убой или в резервацию. Посторонним нельзя посещать неблагополучные хозяйства, а больных коров — содержать вместе со здоровыми.

В Раменском округе отдельное распоряжение касается ООО «АПК „Вохринка“» в деревне Колупаево. Территорию предприятия определили как эпизоотический очаг заразного узелкового дерматита.

В сентябре карантин из-за узелкового дерматита уже вводили в Лосино-Петровском, где очаг обнаружили на территории Российской биологической промышленной компании. Вокруг предприятия установили трёхкилометровую неблагополучную зону, а в десятикилометровую угрожаемую включили 59 населённых пунктов, в том числе территории Щёлкова, Фрязина, Монина и Старой Купавны.