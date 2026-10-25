В Рязани арестовали пьяного водителя грузовика после ДТП с тремя погибшими

В Рязани отправили в СИЗО водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП с тремя погибшими женщинами. Как сообщили в региональном УМВД, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу.

Трагедия произошла поздним вечером 23 октября на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. За рулём Foton находился 46-летний житель Орловской области, который двигался в сторону Театральной площади. По данным полиции, он проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил Suzuki с пятью жительницами города. Проверка показала, что автомобилист был пьян.

Одна из пассажирок легковушки в возрасте 67 лет погибла непосредственно на месте аварии. Ещё две женщины, 67-летняя водитель и её 70-летняя спутница, скончались после госпитализации. Остальные участницы поездки, обеим по 67 лет, получили травмы и продолжают лечение.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем гибель нескольких человек. Соответствующая статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Суд постановил оставить фигуранта под стражей до 23 декабря, после заседания его увезли в следственный изолятор. Расследование продолжается.