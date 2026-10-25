В Рязани арестовали пьяного водителя грузовика после ДТП с тремя погибшими
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В Рязани отправили в СИЗО водителя грузовика, обвиняемого в смертельном ДТП с тремя погибшими женщинами. Как сообщили в региональном УМВД, Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил мужчину под стражу.
Трагедия произошла поздним вечером 23 октября на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова. За рулём Foton находился 46-летний житель Орловской области, который двигался в сторону Театральной площади. По данным полиции, он проигнорировал красный сигнал светофора и протаранил Suzuki с пятью жительницами города. Проверка показала, что автомобилист был пьян.
Одна из пассажирок легковушки в возрасте 67 лет погибла непосредственно на месте аварии. Ещё две женщины, 67-летняя водитель и её 70-летняя спутница, скончались после госпитализации. Остальные участницы поездки, обеим по 67 лет, получили травмы и продолжают лечение.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем гибель нескольких человек. Соответствующая статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Суд постановил оставить фигуранта под стражей до 23 декабря, после заседания его увезли в следственный изолятор. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал о другой смертельной аварии в Рязани, где на Солотчинском мосту столкнулись сразу три автомобиля. ДТП произошло утром 2 октября с участием Range Rover, Kia и Lada Vesta. В результате погибли водитель и пассажир Kia, ещё троих человек доставили в больницу. На опубликованных кадрах было видно, что внедорожник на высокой скорости ударил легковушку сзади, после чего перевернулся и, предположительно, задел третью машину. Из-за происшествия движение по мосту оказалось практически парализовано, а многокилометровые пробки образовались в обоих направлениях. Позднее, 9 октября, водителю Range Rover предъявили обвинение в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения и отправили его в СИЗО