В Рязанской области 5 ноября специалисты проведут уничтожение обломков украинских беспилотников, оставшихся после массированной ночной атаки. Работы запланированы на светлое время суток, поэтому жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредила оперативная группа регионального правительства.

«Сегодня в светлое время суток будет проводиться уничтожение обломков БПЛА. Просьба не пугаться громких звуков и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что обнаруженные фрагменты беспилотников могут представлять опасность. К ним запрещено приближаться, трогать их и пользоваться мобильной связью поблизости. При обнаружении подозрительных предметов необходимо отойти минимум на 100 метров и сообщить о находке по телефону 112.

Кроме того, жителям напомнили о действующем в регионе запрете на публикацию фотографий и видеозаписей последствий атак беспилотников. За нарушение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.