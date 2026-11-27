Салехард в ночь на 27 ноября остался без электричества из-за аварии на энергосетях. Глава города Алексей Титовский сообщил о произошедшем в мессенджере MAX и призвал родителей не отправлять детей в школы и детские сады.

Аварийные бригады оперативно прибыли на место и приступили к восстановлению электроснабжения. Родителей, чьи дети уже находятся в образовательных учреждениях, попросили по возможности забрать их домой: без электричества невозможно организовать полноценный учебный процесс и питание.

По информации городской администрации, неполадки возникли на внешних сетях. К 09:00 по местному времени (07:00 мск) специалисты начали запуск местных генерирующих мощностей. Подачу электроэнергии восстанавливают поэтапно, подключая отдельные районы.

Накануне с перебоями электроснабжения столкнулись жители Крыма из-за аварии за пределами полуострова. Энергетики попросили население временно отключить бытовые приборы от сети, чтобы избежать повреждения техники. Проблемы с подачей электричества в регионе наблюдаются с начала ноября.