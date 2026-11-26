В Крыму произошло отключение электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».

Жителей региона попросили временно отключить электроприборы от сети, чтобы избежать повреждения техники при восстановлении подачи электричества.

Энергетики принимают необходимые меры для устранения последствий аварии. Причины произошедшего, масштабы отключений и сроки возобновления электроснабжения пока не уточняются.