В Крыму отключилось электричество из-за аварии за пределами полуострова
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В Крыму произошло отключение электроэнергии из-за аварии за пределами полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Крымэнерго».
Жителей региона попросили временно отключить электроприборы от сети, чтобы избежать повреждения техники при восстановлении подачи электричества.
Энергетики принимают необходимые меры для устранения последствий аварии. Причины произошедшего, масштабы отключений и сроки возобновления электроснабжения пока не уточняются.
Напомним, проблемы с электричеством на полуострове наблюдаются с начала ноября. Тогда перебои затронули Симферополь, Ялту, Керчь, Саки, Евпаторию и несколько районов республики. Из-за дефицита мощности энергетики впоследствии предупредили о невозможности соблюдения графиков отключений. Уже 20 ноября в отдельных населённых пунктах вновь ограничили подачу электричества на три-шесть часов.
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