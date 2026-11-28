В Салехарде полностью восстановили электроснабжение после масштабной аварии, из-за которой город остался без электричества, а аэропорт несколько раз приостанавливал работу. Сейчас воздушная гавань принимает и отправляет самолёты в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Авария произошла в ночь на 27 ноября. Причиной отключения стало сильное обледенение линий электропередачи за пределами Салехарда: скопившиеся отложения льда и изморози привели к схлёстыванию проводов.

Для поддержания работы городской инфраструктуры пришлось задействовать резервные генераторы. По данным МЧС, без напряжения оказались бытовые потребители, объекты ЖКХ и социальной сферы. Всего отключение затронуло 35 социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

В течение пятницы энергетики постепенно возвращали электричество в жилые кварталы и на важные объекты. Однако вечером произошёл повторный сбой, из-за которого аэропорт вновь временно прекратил приём и отправку самолётов. Аварийно-восстановительные работы завершились вечером 27 ноября. После этого специалисты продолжили отрабатывать отдельные обращения жителей, связанные с последствиями отключения.