В Самарской области завершились поиски 16-летнего подростка, который исчез после посещения торгового центра «Космопорт». Юношу разыскали сотрудники полиции. Как сообщили в региональном МВД, никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.

Подросток, проживающий в городе Отрадном, пропал 28 ноября. В тот день он ушёл из торгового центра на улице Дыбенко в Самаре, после чего его местонахождение оставалось неизвестным. К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних и Госавтоинспекции. Ориентировку с приметами пропавшего также направили в правоохранительные организации.

Позднее полиция сообщила, что подросток найден. Обстоятельства его отсутствия и причины, по которым он не выходил на связь, в ведомстве не уточнили. В региональном МВД поблагодарили волонтёров, журналистов и неравнодушных граждан, помогавших в поисках несовершеннолетнего.

Ранее Life.ru писал, что в Кемерове нашли пропавшего 13-летнего подростка. Мальчика заметил сотрудник полиции в одном из городских кафе. История также завершилась благополучно.