В Самарской области выявили четыре очага бешенства и ввели карантин

В Самарской области обнаружили четыре очага бешенства животных, из-за чего власти ввели карантинные ограничения сразу в нескольких населённых пунктах. Об этом говорится в указах губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Один из очагов выявили в Прибрежном парке Автозаводского района Тольятти. Территорию в радиусе 500 метров от него объявили неблагополучной по бешенству.

Ещё три очага зарегистрировали в частных домовладениях: на улице Вишнёвой в посёлке Черновском Волжского района, на улице Парковой в селе Воротнем Сергиевского района и на улице Степной в селе Новый Буян Красноярского района.

Вокруг этих участков установили карантинные зоны радиусом от двух до трёх километров. В их границах ограничили перемещение животных, запретили проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием питомцев. Посторонним также запретили посещать непосредственно очаги инфекции. В опубликованных документах не уточняется, у каких именно животных выявили бешенство. При этом на региональном портале правовой информации также опубликованы указы об отмене карантина по бешенству на других территориях области.

Согласно ветеринарным правилам, ограничения могут отменить не ранее чем через 60 дней после ликвидации последнего случая заболевания и выполнения необходимых противоэпизоотических мероприятий.

Бешенство — смертельно опасная вирусная инфекция, которая передаётся человеку преимущественно через укусы и слюну заражённых животных. При подозрении на заражение необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью для проведения профилактической вакцинации.

Ранее Life.ru сообщал о введении карантина по бешенству в подмосковном Подольске из-за заражённой бездомной кошки. Очаг инфекции обнаружили возле дома № 3 на Высотной улице, однако неблагополучной по бешенству территорией признали весь город. На время карантина власти запретили проведение выставок и ярмарок с участием животных, а также ограничили их вывоз.