В Подольске ввели карантин по бешенству из-за бездомной кошки

В Подольске ввели карантин по бешенству животных. Эпизоотический очаг выявлен у дома № 3 на Высотной улице, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

«Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома 3 улицы Высотная города Подольск городского округа Подольск Московской области», — говорится в документе.

При этом неблагополучным по бешенству пунктом власти признали территорию всего города Подольска. На время действия ограничений там запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, предполагающие перемещение или скопление животных, восприимчивых к инфекции.

Под запрет также попал вывоз восприимчивых животных. Кроме того, нельзя отлавливать диких животных с целью их дальнейшего вывоза в зоопарки и другие организации.

Ранее Life.ru рассказывал о выявлении бешенства у бездомной кошки возле дома на Высотной улице в Подольске. Тогда территорию вокруг места обнаружения животного определили как эпизоотический очаг и начали противоэпизоотические мероприятия. Несколькими днями ранее карантин по бешенству также ввели в подмосковном селе Слемские Борки, где предусмотрели вакцинацию и ограничения на перемещение животных.