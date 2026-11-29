Более 20 беспилотников сбили за минувшую ночь в Самарской области. ВСУ вновь пытались атаковать промышленные предприятия региона, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в «Максе».

В отражении воздушной атаки участвовали российские военнослужащие и бойцы отряда «БАРС-Крылья». По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В регионе продолжаются оперативные работы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Новокуйбышевске завершили восстановление остекления жилых домов и детского сада, повреждённых при атаке беспилотников 25 ноября. Тогда над Самарской областью сбили более 145 БПЛА. В результате атаки погиб один человек. Повреждения получили промышленные предприятия, на отдельных территориях было нарушено электроснабжение.