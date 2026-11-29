В Санкт-Петербурге разыскивают 16-летнюю девушку, местонахождение которой неизвестно с 24 октября 2026 года. Ориентировку на пропавшую девушку опубликовали волонтёры поисково-спасательного отряда «Северо-Запад».

Рост подростка — 158 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент исчезновения девушка предположительно была одета в чёрную куртку, толстовку, джинсы и кроссовки того же цвета. При себе у неё был чёрный рюкзак.

Волонтёры просят неравнодушных граждан помочь в распространении ориентировки и присоединиться к поискам несовершеннолетней. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 505-45-47 или 112. Также можно связаться с информационным координатором поисков Юлией по номеру: 8 (931) 250-57-03.