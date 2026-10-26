В Санкт-Петербурге загорелось офисное помещение в Приморском районе
Обложка © Life.ru
В офисном помещении на Стародеревенской улице в Санкт-Петербурге утром 26 октября произошёл пожар. Огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.
Возгорание началось в доме 11, корпусе 2, в Приморском районе. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 05:49, а к 06:28 пожар локализовали. На месте работали четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.
Ранее в посёлке Вахрушев Сахалинской области крупный пожар охватил кровлю многоквартирного дома на площади около 800 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, для которых развернули два пункта временного размещения. Сначала огонь охватил балкон на третьем этаже, после чего перекинулся на крышу здания. Информации о пострадавших не поступало.