В Санкт-Петербурге загорелось офисное помещение в Приморском районе

В офисном помещении на Стародеревенской улице в Санкт-Петербурге утром 26 октября произошёл пожар. Огонь распространился на 30 квадратных метров, сообщили в городском управлении МЧС.

Возгорание началось в доме 11, корпусе 2, в Приморском районе. Сообщение о происшествии поступило спасателям в 05:49, а к 06:28 пожар локализовали. На месте работали четыре единицы техники и 20 сотрудников МЧС. По данным ведомства, сведений о пострадавших не поступало.