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Опубликовано 8 сентября, 04:21

В Саратове организована горячая линия из-за атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов прокуратура Саратовской области обеспечивает контроль за соблюдением прав граждан. Для оперативного реагирования на обращения организована работа горячей линии, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«По указанию прокурора области организована горячая линия, куда жители могут обратиться за оказанием помощи и получением информации по телефону: 8 (8452) 49-66-78», — уточняется в сообщении.

В прокуратуре отметили, что координация с властями, правоохранителями и профильными ведомствами организована в полном объёме.

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Около 100 БПЛА уничтожено при отражении атаки на Ростовскую область 8 сентября

Напомним, ранее беспилотники атаковали Саратов, в городе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте последствий атаки работают оперативные службы. Данные о числе пострадавших и характере повреждений власти пока не уточнили.

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Алена Пенчугина
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