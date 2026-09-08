В Саратове организована горячая линия из-за атаки ВСУ

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов прокуратура Саратовской области обеспечивает контроль за соблюдением прав граждан. Для оперативного реагирования на обращения организована работа горячей линии, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«По указанию прокурора области организована горячая линия, куда жители могут обратиться за оказанием помощи и получением информации по телефону: 8 (8452) 49-66-78», — уточняется в сообщении.

В прокуратуре отметили, что координация с властями, правоохранителями и профильными ведомствами организована в полном объёме.

Напомним, ранее беспилотники атаковали Саратов, в городе получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте последствий атаки работают оперативные службы. Данные о числе пострадавших и характере повреждений власти пока не уточнили.