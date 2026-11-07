В Саратове после ночной атаки украинских беспилотников начали принимать заявления от владельцев повреждённых квартир на получение материальной помощи. Для пострадавших организовали оперативный штаб в Заводском районе и открыли специальную горячую линию. Об этом сообщил глава города Игорь Молчанов.

Обратиться за поддержкой жители могут непосредственно в администрацию Заводского района по адресу: проспект Энтузиастов, 20. Там уже принимают документы на адресные выплаты. Для тех, кто не может приехать лично или нуждается в консультации, предусмотрена горячая линия 8 (8452) 96-07-70. По этому номеру также можно сообщить о повреждениях жилья.

По поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина мэр лично посетил пострадавший район и встретился с жителями. Одновременно сотрудники местной администрации начали обход домов, чтобы зафиксировать последствия атаки и организовать необходимую помощь собственникам.

Молчанов подчеркнул, что ситуацию держит на личном контроле. По его словам, механизм поддержки горожан в подобных случаях уже отработан, поэтому все пострадавшие смогут обратиться за содействием в восстановлении имущества.

Напомним, в ночь на 7 ноября несколько многоквартирных домов в Саратове получили повреждения в результате налёта украинских беспилотников, после чего губернатор поручил городским властям организовать помощь владельцам пострадавшего имущества. Роман Бусаргин подтвердил, что погибших в результате происшествия нет. Ранее глава региона сообщал о предварительных данных о пострадавших и повреждении объектов гражданской инфраструктуры.